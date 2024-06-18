Мособлдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет на 2024 год

Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть законопроект об изменениях в бюджет Московской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Предлагается увеличить доходы бюджета региона в следующем году на сумму более 43,8 миллиарда рублей.

Это будет достигнуто за счет увеличения собственных доходов, таких как поступления от НДФЛ и доходов от государственного и муниципального имущества, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, добавочные средства будут направлены на развитие здравоохранения, социальной сферы, а также строительство социальных объектов.

Он добавил, что внесение корректировок в бюджет необходимо для того, чтобы перераспределить ресурсы для решения первоочередных задач. Кроме того, это поможет реализовать просьбы жителей Подмосковья.

Расходы в бюджете Московской области планируется увеличить в 2024 году на более чем 85,5 миллиарда рублей.

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