Мособлдума рассмотрит закон о бесплатном проезде до Москвы для льготников

Для подмосковных льготников могут ввести бесплатный проезд на смежных маршрутах между Москвой и областью, которые передали на баланс столицы. Такой законопроект рассмотрят в Мособлдуме.

О возможности ввести бесплатный проезд для жителей старшего поколения рассказали на форуме «Активное долголетие в Подмосковье». Как пояснили в думе, такая необходимость возникла из-за передачи некоторых смежных автобусных маршрутов транспортному комплексу Москвы.

Законопроект рассмотрят, чтобы льготники могли и дальше пользоваться бесплатным проездом за счет регионального бюджета.

Всего в ближайшие четыре года от станций метро и МЦД в пределах МКАД планируют запустить 170 новых автобусных маршрутов в Подмосковье.