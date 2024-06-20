Мособлдума рассмотрела ужесточение наказаний за занятие лесных участков

Депутаты Мособлдумы рассмотрели законодательную инициативу, направленную на ужесточение наказание за самовольное занятие лесных участков. Соответствующий законопроект обсудили в ходе 88 заседания.

Проект закона предлагает увеличить сроки давности привлечения к административной ответственности до одного года, а также обеспечить возможность проведения административного расследования в таких случаях.

Такая необходимость возникла, поскольку образовались сложности при сборе доказательной базы, в том числе установления личности виновного лица, а также при обжаловании решений, вынесенных судами.

На сегодняшний день виновное лицо могут привлечь к ответственности по статье в срок до 60 дней со дня совершения правонарушения. При этом проведение административного расследования в таких случаях не предусмотрено.

Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что свыше двух тысяч административных правонарушений выявили с 2019 по 2023 год. Из них порядка 20% были прекращены в связи со сроком давности.

«Поэтому большинство субъектов Российской Федерации по результатам опроса закинициативу Мособлдумы поддерживают», — добавил Владимир Шапкин.

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