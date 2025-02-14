Мособлдума рассмотрела поправки к закону об обращении с коммунальными отходами

Депутаты Мособлдумы на заседании 14 февраля рассмотрели поправки к федеральному законопроекту об обращении с отходами. Документ предполагает, что региональные власти должны нести ответственность за уборку свалок вне населенных пунктов, а органы местного самоуправления — в их границах.
Проект закона разработали, чтобы определить порядок ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
«Своими поправками мы предлагаем привести к единообразию полномочия органов МСУ в сфере обращения с ТКО, — отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Документ также предусматривает, что выявление загрязненных территорий может проводиться в рамках государственного экологического и земельного контроля.
Оползни и наводнения начались в Лос-Анджелесе после лесных пожаров
Реутов вошел в топ-10 городов России с самыми высокими доходами населения
Встреча молодежи с настоятелем Серафимовского храма прошла в Лобне
Восемь БПЛА без документов нашли у женщины на юге Москвы
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»
Рогов оценил санкции Зеленского против Порошенко тремя буквами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте