Мособлдума расширит меры поддержки для семей с детьми

В Мособлдуме прошtл круглый стол по вопросам демографии и поддержки семей. Его организовали по поручению председателя областного парламента Игоря Брынцалова.

«Наш президент поставил четкие и конкретные задачи перед всеми органами публичной власти: концентрировать усилия на поддержке материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройка на интересы семьи», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, с 2025 года реализуют нацпроект «Семья», расходы на который составят восемь триллионов рублей в ближайшие три года. Он включает пять федеральных направлений: помощь семьям, поддержка многодетных, охрана материнства и детства, забота о пожилых и развитие семейных ценностей. Президент поставил цель — повысить рождаемость и довести коэффициент до 1,6 к 2030 году.

Голубев добавил, что для этого важны любые меры. В Подмосковье уже делают многое: помимо федеральных выплат, регион оказывает дополнительную помощь. Недавно приняли законы о выплате 300 тысяч рублей родителям до 35 лет за третьего и последующих детей. Также многодетные семьи теперь могут выбрать между земельным участком и денежной компенсацией в 400 тысяч рублей.

Подмосковье становится комфортнее для будущих мам: здесь хорошая медицина и широкий спектр соцподдержки — от «бокса новорожденного» до выплат от 20 до 300 тысяч рублей малообеспеченным семьям. С 2020 года в регионе действует пособие на питание беременных, кормящих женщин и детей до трех лет.

Заместитель министра соцразвития Вера Марченко напомнила, что президент поставил задачу — каждая третья семья в стране должна быть многодетной. В Подмосковье число таких семей уже 115 тысяч, за последние годы оно выросло в четыре раза, ежегодно прибавляется около 7 тысяч. Сейчас в многодетных семьях региона воспитываются 372 тысячи детей — каждый пятый ребенок.