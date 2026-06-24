Мособлдума расширила меры поддержки для предприятий с промышленными роботами

Мособлдума приняла законы о дополнительных льготах для предприятий, использующих промышленных роботов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Предприятия с инвестициями от 200 миллионов рублей и более за последний год смогут получить налоговый вычет. Кроме того, предприятия, инвестировавшие от 50 миллионов, освобождаются от налога на имущество.

«Около 10% всех роботов, работающих сегодня на российских предприятиях, сосредоточено именно в нашем регионе», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, подмосковные власти возмещают до 20% стоимости строительства завода по производству роботов (при инвестициях свыше 500 миллионов рублей) и предлагают земли в государственных индустриальных парках в аренду за символический рубль.