Мособлдума провела совещание по вопросам ЖКХ в деревне Акулово в Одинцове

Выездное заседание Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Мособлдумы прошло в деревне Акулово. Мероприятие возглавил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

На расширенном заседании приняли участие представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, генеральный директор Фонда капитального ремонта, депутаты, а также более 70 граждан.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Сватковский рассказал о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и изменениях в работе Фонда, включая создание муниципальных штабов по капремонту.

Кроме того, участники заседания обсудили планы ремонта на 2026–2028 годы, контроль за подрядчиками и информирование жителей о ходе работ. Комиссия также проверила замену газовых коммуникаций в одном из домов деревни.