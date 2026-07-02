Мособлдума провела еще 39 тысяч приемов и рассмотрела более 100 тысяч обращений

Фото: Открытая трибуна в Мособлдуме по вопросам стандартов развития ИЖС в Подмосковье / Медиасток.рф

Депутаты Мособлдумы провели 39 тысяч приемов и рассмотрели более 100 тысяч обращений в седьмом созыве. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что основой деятельности стал тесный контакт с жителями: регулярные приемы в округах, сбор наказов и развитие цифровых сервисов.

Среди основных тем обращений — вопросы социальной поддержки: оформление пособий, помощь многодетным семьям, забота о старшем поколении. Отдельно спикер выделил обращения от участников специальной военной операции, а также от их родных и близких.

«Именно этот живой поток обращений стал фундаментом для принятия нами порядка 200 законов в социальной сфере», — подчеркнул Брынцалов.

В числе значимых решений — закон о выплате 300 тысяч рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка, выплата взамен земельного участка для многодетных, компенсации за аренду жилья для медиков, педагогов и социальных работников.

Еще одним примером влияния обращений стал комплекс законов, ограничивающих продажу алкоголя. Он появился после многочисленных жалоб на работу алкомаркетов и псевдокафе во дворах, отметил Игорь Брынцалов.

Записаться на прием к депутатам можно по телефону контакт-центра 8 (495) 594-94-94 или на официальном сайте Мособлдумы.

Направить обращение также можно через электронную форму на сайте.