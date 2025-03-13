Мособлдума проведет конкурс детских рисунков на тему экологии

Мособлдума объявила о проведении конкурса детских рисунков «ЭкоПодмосковье» в 2025 году. Работы будут принимать с 20 марта по 25 апреля.

По словам председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, конкурс посвятят празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В нем смогут принять участие дети и подростки от шести до 18 лет. Лучших выберут в трех номинациях: «В мире животных Красной книги Московской области», «По следам краснокнижных растений» и «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев».

Направить рисунки можно по электронной почте mod-ecology@yandex.ru. В тексте необходимо указать ФИО, номинацию, телефон и адрес электронной почты.

Победителей определят не позднее 26 мая.