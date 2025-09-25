Мособлдума проведет еще 41 мероприятие по разработке законопроектов в этом году

Мособлдума утвердила план работы на четвертый квартал этого года. В него вошли 109 мероприятий. Из них 41 — разработка законопроектов.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье рассмотрят ряд законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие региона.

«Наиболее значимые из них касаются принятия бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 года, охраны материнства и защиты женщин, господдержки ведения садоводства и огородничества, а также ряд других», — сказал он.

Он добавил, что в ходе часа правительства Московской области заслушают четыре доклада, а в ходе часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — еще шесть.