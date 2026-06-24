Мособлдума приняла закон о поддержке садоводства и огородничества

Мособлдума приняла закон о поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«До сих пор в Московской области работа по поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ велась на уровне отдельных программ, поручений и межведомственных соглашений, без единой концептуальной основы», — рассказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Закон четко определил виды поддержки: финансовую, организационно-методическую и информационно-консультационную. Кроме того, он создал механизм, помогающий определить товарищества, требующие первоочередного внимания, и четко распределил полномочия между органами власти.

Одна из мер поддержки — открытие в Щелкове центра помощи садоводам. Еще три таких же планируется открыть до конца лета.