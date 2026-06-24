В Росреестре рассказали о реализации проекта «Подмосковные дачи»

Проект «Подмосковные дачи» должен улучшить условия жизни владельцев садовых участков. Об этом рассказала в эфире Радио 1 начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина.

«У садоводов огромное количество проблем — и с землями общего пользования, и с имуществом, и с организационно-управленческими процессами», — заявила она.

Для этого в регионе организовали центр помощи садоводам, где работают представители Минэнерго, БТИ, Мособлгаза, кадастровые инженеры и другие компетентные сотрудники. Все возникающие вопросы можно решить в рамках одного центра каждую пятницу с 09:00 до 17:00.

Пока такой центр есть только в Щелкове, но позднее удачную практику планируют расширить и на другие округа. Уже до конца лета планируется открыть еще три офиса.

Кроме того, Росреестр видит в этом возможность вывести из тени большое количество объектов без установленных правообладателей и значительно повысить общую кадастровую стоимость.