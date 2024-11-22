Мособлдума представила законопроект о поддержке студенческих отрядов

Торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, приуроченное к 65-летию данного движения, состоялось в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии приняли участие свыше 12,5 тысячи участников и ветеранов студенческих отрядов из 89 субъектов России и других дружественных стран.

Открытие слета посетила председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Она отметила, что президент страны часто поднимает вопросы, касающиеся студенческих отрядов, и акцентирует внимание на их значимости для социально-экономического развития и решения ключевых задач на уровне государства. Также Линара Самединова напомнила о том, что согласно указу президента от 17 февраля в России ежегодно отмечают День студенческих отрядов.

Председатель комитета подчеркнула, что в этом году отмечается не только юбилей самого движения, но и 20-летие создания организации «Российские студенческие отряды». В честь этих событий по всей стране проходят сотни мероприятий. На федеральном уровне создан Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных событий, председательство в котором занимает заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Линара Самединова акцентировала внимание на необходимости поддержать студенческие отряды. Она сообщила, что в Мособлдуме ведется работа над законопроектом, который призван способствовать развитию этой деятельности и формировать правовую основу для государственной поддержки. В проекте закона планируется указать конкретные формы поддержки, а также создать совет по взаимодействию со студенческими отрядами.

По ее словам, аналогичные законы уже действуют более чем в 20 регионах страны. В предлагаемом законопроекте предусматривается возможность выделения субсидий для образовательных учреждений, которые обучают членов студенческих отрядов.

Также рассматривают варианты предоставления субсидий медицинским организациям, где бойцы студотрядов проходят медицинские осмотры. Кроме этого, обсуждается введение льгот на проезд для членов Российских студенческих отрядов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.