Мособлдума предложила ужесточить ответственность для мигрантов за вред природе

Мособлдума предложила внести поправки к федеральному законопроекту о миграции и ужесточить наказание за нарушение иностранцами природоохранного законодательства. В числе мер воздействия — запрет въезда в Россию на пять лет и аннулирование выданных ранее разрешений.

Инициативу депутаты озвучили на 89-м заседании регионального парламента.

«Мы предлагаем установить в течение пяти лет запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, если они два и более раза привлекались к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства. Кроме этого, иностранным гражданам аннулируют разрешение на временное проживание, вид на жительство, патент и разрешение на работу», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Меры позволят эффективнее бороться с появлением незаконных свалок мусора. Нередко рабочие предпочитают отвозить отходы в ближайший лес, чтобы не получать официальный талон на вывоз. Этим наносится большой вред окружающей среде, ликвидация которого несопоставима с размерами штрафов.

Предлагаемые Подмосковьем изменения повысят эффективность борьбы с загрязнением окружающей среды и станут сдерживающим фактором для нарушителей.

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