Мособлдума предложила ускорить сроки размещения торговых палаток

Фото: Медиасток.рф

Мособлдума рассмотрела законодательную инициативу о сокращении сроков размещения торговых палаток в Подмосковье. Это позволит поддержать предпринимателей, работающих в этой сфере, рассказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Как рассказали в ведомстве, инициатива предлагает сократить срок уведомления о проведении торгов на размещение нестационарных торговых объектов — не позже, чем за 10 рабочих дней до начала. Сейчас этот срок составляет 30 дней.

«Сокращение сроков позволит эффективнее организовывать сезонную и мобильную торговлю, а также сделает данный формат торговли более привлекательным. Также сократиться период проведения конкурентных процедур до 20 календарных дней при размещении НТО на срок до года», – отметил Сергей Керселян.

Инициативу направят в Госдуму для повторного рассмотрения.

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