Мособлдума предложила признать Люберцы городом трудовой доблести

Мособлдума направит обращение к президенту о присвоении Люберцам звания города трудовой доблести. Такое предложение поступило от органов местного самоуправления округа на 113-м заседании.

Почетное звание уже присвоено Подольску, Коломне и Ступину, напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Люберцы также внесли большой вклад в Победу — даже под угрозами бомбежек там работали заводы и цеха.

«Заводы и фабрики работали сутками, женщины и подростки вставали к станкам вместо ушедших на фронт мужей и отцов. Каждый патрон, каждый снаряд — все это ковалось здесь, в Люберцах, с одной мыслью: „Все для фронта, все для Победы!“» — сказал Брынцалов.

Он добавил, что важно сохранить память о подвиге жителей Люберец и передать ее будущим поколениям.

«Чтобы наши дети и внуки знали: их город, их улицы, их школа стоят на земле, которую защитили и сохранили настоящие герои», — сказал парламентарий.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивает президент. Обращение к нему направят совместно Мособлдума и губернатор.