Мособлдума предложила отмену штрафа за перевозку детей без списка в автобусе

Водителей могут перестать штрафовать при организованной перевозке, если при себе нет списка пассажиров — детей, сопровождающих лиц и медработника. Эту законодательную инициативу для внесения соответствующих изменений в КоАП России рассмотрела Мособлдума.

Сейчас водитель обязан иметь при себе договор фрахтования или его копию и документ со сведениями о маршруте, а ответственный за перевозку детей — копию уведомления об организованной перевозке и список детей. Если списка нет, то водитель обязан заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Также штраф предусмотрен и для должностных лиц — 25 тысяч рублей и для юридических — 100 тысяч.

По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, задача водителя — безопасно довести детей до пункта назначение.

«Предлагаем убрать норму, согласно которой штраф за отсутствие списка накладывается на водителей. Ответственность за это должны нести должностные и юридические лица, которые организуют перевозки», — пояснил Гаджиев.

Законодательную инициативу направят в Правительство России.

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