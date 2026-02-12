Мособлдума предложила ограничить передачу сельхозземель в залог

Депутаты Московской областной думы рассмотрели законодательную инициативу, ужесточающую правила обращения с землями сельскохозяйственного назначения. Авторы проекта предлагают запретить передачу таких участков в залог собственникам, которые не занимаются фермерством и переработкой профильной продукции.

Под запрет подпадают физические лица, организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не связана с агропромышленным комплексом.

Соавторами документа выступили сенатор Александр Двойных и депутат Государственной думы Владимир Кашин.

Вопрос важен, поскольку некоторые собственники используют территории в качестве спекулятивного актива.

«Законопроект разработан для исключения таких механизмов и сохранения сельхозземель», — пояснил Двойных.

Предложенные меры не создадут препятствий для добросовестных аграриев, но при этом устранят барьеры для изъятия неиспользуемых участков.

Председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян в своем комментарии подчеркнул недопустимость ситуаций, когда земля становится финансовым инструментом.

«Непрофильный собственник, получивший участок, как правило, видит в нем не плодородный ресурс, а лишь цель — продать и получить финансовую выгоду. Что в результате ведет к выводу ценных земель из оборота или к последующей смене категории под застройку», — пояснил он.

Позже инициатива поступит на рассмотрение в Государственную думу.