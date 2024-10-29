Мособлдума поздравила жителей Подмосковья с Днем волонтера

Конец октября в Московской области отмечен праздником — Днем волонтера. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что на платформе Добро.РФ зарегистрировано более 129 тысяч волонтеров из региона, а на платформе «Волонтеры Подмосковья» — свыше 50,5 тысячи человек. Спикер поздравил активистов с праздником, выразив радость от того, что основу движения составляют молодые люди.

«Это люди, которые не ради каких-либо поощрений, а по велению души делают добрые дела. Мы особенно четко осознали, насколько много вокруг нас тех, кто совершенно безвозмездно готов прийти на помощь, в 2020 году, во время пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнул Брынцалов.

Он также сообщил, что в Подмосковье работают 58 штабов движения #МЫВМЕСТЕ, оказывающие помощь участникам спецоперации и жителям освобожденных территорий. В рамках акции «Доброе дело» работают 81 пункт сбора помощи, которую затем передают в распределительный центр в Балашихе для дальнейшей отправки нуждающимся.

С сентября 2023 года подмосковные волонтеры проводят акцию «Доброе дело — школьникам Донбасса», в рамках которой удалось собрать свыше 7,5 тонны книг и канцтоваров для детей из Донецка, Новоазовска, Тельманово и других городов. В марте 2024 года школьники Подмосковья в рамках «Недели добрых дел» расписали более 85 тысяч пряников, сплели около десяти тысяч квадратных метров маскировочных сетей и написали 150 тысяч писем для бойцов.

Брынцалов подчеркнул, что для волонтеров Подмосковья учреждены награды: благодарность Мособлдумы и грамота Главного управления социальных коммуникаций области с нагрудным знаком. Для добровольцев, помогающих в зоне спецоперации, предусмотрены премии, субсидии для НКО, билеты на культурные мероприятия и стажировки в Министерстве информации и молодежной политики региона.