Мособлдума поздравила работников скорой помощи с профессиональным праздником

Сотрудники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник 28 апреля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил их с этим событием и рассказал, что в Подмосковье развитию службы скорой помощи уделяют большое внимание. В этом году запланировано открытие семи новых объектов, среди которых подстанция на пять бригад в деревне Сухарево и Михневская подстанция в Ступинском округе.

«В Подмосковье этот праздник объединяет более 9,8 тысячи специалистов. Это особые люди, которые каждый день подают нам пример чуткости и милосердия. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители и диспетчеры в любое время дня и ночи готовы помочь тем, кто оказался в критической ситуации», — подчеркнул Брынцалов.

По его словам, новые подстанции оборудуют по современным стандартам — с комфортными помещениями для отдыха персонала, удобными зонами для подготовки оборудования и качественными коммуникациями. Брынцалов также сообщил, что в регионе ежегодно обновляют автопарк скорой помощи, чтобы медики работали на современной и надежной технике.

В этом году уже поступили 77 новых машин, а до конца года ожидается еще четыре. Спикер напомнил, что сотрудники скорой помощи могут рассчитывать на меры поддержки: с момента запуска программы 311 сотрудников получили сертификаты социальной ипотеки, более двух тысяч человек ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья, а в программах «Земский врач» и «Земский фельдшер» приняли участие 23 человека. Кроме того, 424 молодых специалиста получают ежемесячные доплаты.

В 2025 году в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию несколько новых объектов службы скорой помощи. Среди них — здание кабинета врача общей практики с постом скорой помощи на две бригады в деревне Судниково Волоколамского округа, пост скорой помощи на три бригады в селе Поречье Можайского округа и другие.