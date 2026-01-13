Мособлдума поздравила работников прокуратуры с профессиональным праздником

В России 12 января отметили День работников прокуратуры. В 2026 году государственному органу исполнилось 304 года. Специалистов с профессиональным праздником поздравил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В регионе в честь памятной даты прошло торжественное собрание.

«Вы не ограничиваетесь надзором, но и активно используете право законодательной инициативы. Благодаря вашему участию мы принимаем качественные, работающие законы. Это касается самых чувствительных тем, в том числе вопросов поддержки участников СВО», — пояснил Игорь Брынцалов, обращаясь к работникам прокуратуры.

Он добавил, что в наступившем году совместная работа будет лишь укрепляться. Особую благодарность спикер выразил ветеранам службы.

Игорь Брынцалов также вручил награды Московской областной думы более чем 20 работникам прокуратуры. Они получили знаки «За службу закону» III степени и «За труды».

Прокурор Московской области Сергей Забатурин в своей речи подчеркнул высокую ответственность, которая лежит на сотрудниках органа, и поблагодарил их за верность профессии.

«Современные исторические условия требуют от нас взвешенного, ответственного подхода и повышенной самоотдачи. Сегодня глава государства назвал неравнодушие ключевым качеством прокурорского работника, и я рад, что коллектив прокуратуры Подмосковья соответствует этому главному требованию», — подчеркнул Забатурин.

С поздравлениями также выступили вице-губернатор Подмосковья Роман Каратаев и председатель Совета ветеранов прокуратуры региона Игорь Климов, который призвал коллег активно делиться опытом с молодыми специалистами и добиваться торжества закона.