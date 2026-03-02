Мособлдума подарила спортивно-оздоровительному клубу из Богородского округа новое снаряжение

В последний календарный день зимы, 28 февраля, спортивно-оздоровительный клуб «Волк», базирующийся в Мамонтовском сельском доме культуры, отметил 10-летие с момента основания. За эти годы клуб стал настоящей школой силы, дисциплины и характера для мальчишек и девчонок.

Здесь учат не просто боевым искусствам — здесь воспитывают личностей, готовых защищать, побеждать и никогда не сдаваться.

Воспитанники достойно представляют Богородский округ на соревнованиях различного уровня. Среди них — победитель Олимпиады народов мира по боевому самбо, три чемпиона мира по боевому самбо и два чемпиона России по профессиональному рукопашному бою. Сегодня клуб насчитывает более 60 юношей и девушек, готовых продолжать славные традиции под мудрым руководством своего наставника, тренера высшей категории, мастера спорта по профессиональному рукопашному бою, призера кубка мира по боевому самбо-2019 и активного участника «Боевого братства» Руслякова Виталия Анатольевича.

В этот праздничный день зрители и гости смогли насладиться яркой программой с участием творческих коллективов СДК.

Депутат Богородского округа Дмитрий Гусев поздравил коллектив со столь знаменательной датой, пожелав клубу новых ярких побед, целеустремленных воспитанников и дальнейшего процветания. Также Дмитрий Юрьевич вручил коллективу благодарственное письмо Мособлдумы и передал новое снаряжение, которое поможет вывести подготовку детей на новый уровень.

На концерте будет организован сбор средств на поддержку участников специальной военной операции. Отметим, что руководитель клуба Виталий Русляков лично неоднократно отправлялся в «горячие точки» с гуманитарной помощью для бойцов во время спецоперации.