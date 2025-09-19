Мособлдума передала еще одну партию гуманитарной помощи военнослужащим

Игорь Брынцалов передал военнослужащим книги и бытовую технику, которая улучшит условия пребывания в пункте. Он напомнил, что депутаты регулярно оказывают поддержку бойцам.

«При содействии специалистов, изучающих сегодня все необходимые методы и технологии для применения в зоне специальной военной операции, новшества внедряются в учебный процесс. И самое главное, что к этому надо подключаться и помогать. Мы сегодня как раз тоже внесли свою лепту, передали ряд необходимых специальных изделий, которые будут служить дополнением к тем мероприятиям, которые здесь проводятся», — добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы и глава Балашихи Сергей Юров посетили экскурсию в центре и узнали больше о его работе. Они осмотрели спортивную площадку, тактическое поле, полигон и учебные аудитории.

С 2023 года в пункт отбора обратились более 44 тысяч человек. Из них 36 тысяч заключили контракты.

«Самое главное, что люди сегодня могут открыто посетить центр, сделать для себя выбор, принять взвешенное решение. И приняв его, они точно получат здесь первые необходимые навыки и смогут четко выбрать то направление, в котором будут полезны в зоне СВО», — сказал спикер парламента.