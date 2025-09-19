Мособлдума передала еще одну партию гуманитарной помощи военнослужащим
Подмосковный пункт отбора на военную службу по контракту получил очередную партию гуманитарной помощи. Ее передал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Игорь Брынцалов передал военнослужащим книги и бытовую технику, которая улучшит условия пребывания в пункте. Он напомнил, что депутаты регулярно оказывают поддержку бойцам.
«При содействии специалистов, изучающих сегодня все необходимые методы и технологии для применения в зоне специальной военной операции, новшества внедряются в учебный процесс. И самое главное, что к этому надо подключаться и помогать. Мы сегодня как раз тоже внесли свою лепту, передали ряд необходимых специальных изделий, которые будут служить дополнением к тем мероприятиям, которые здесь проводятся», — добавил Брынцалов.
Председатель Мособлдумы и глава Балашихи Сергей Юров посетили экскурсию в центре и узнали больше о его работе. Они осмотрели спортивную площадку, тактическое поле, полигон и учебные аудитории.
С 2023 года в пункт отбора обратились более 44 тысяч человек. Из них 36 тысяч заключили контракты.
«Самое главное, что люди сегодня могут открыто посетить центр, сделать для себя выбор, принять взвешенное решение. И приняв его, они точно получат здесь первые необходимые навыки и смогут четко выбрать то направление, в котором будут полезны в зоне СВО», — сказал спикер парламента.