Мособлдума открыла весеннюю сессию

Первое заседание весенней сессии состоялось в Московской областной думе. Спикер парламента Игорь Брынцалов рассказал, над какими вопросами предстоит работать депутатам.

«Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в честь воинов, которые в разные исторические периоды сражались за Родину. С особым трепетом и ответственностью мы готовимся встретить самый важный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Брынцалов.

В приоритете останется поддержка участников СВО и их близких. Депутаты продолжат совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам общества.

В числе ключевых тем — поддержка социально незащищенных категорий жителей и подмосковных семей.

«Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития. Он определяет стратегические приоритеты на ближайшие 12 лет и является главным ориентиром по выполнению задач, поставленных президентом», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

В план работы Мособлдумы на первый квартал вошло 115 пунктов. Из них больше 40 — проекты законов.