Мособлдума опубликовала график приема жителей на сентябрь

Фото: Медиасток.рф

График личного приема граждан депутатами Мособлдумы на сентябрь опубликовали на официальном сайте подмосковного парламента. Документ подписал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В сентябре запланировано восемь встреч с гражданами, которые будут проходить еженедельно по вторникам и средам. Прием жителей области ведут председатели комитетов Думы.

Согласно установленным правилам, прием проводится только по предварительной записи, осуществить которую возможно, позвонив по телефону: 8 (495) 988-66-01 в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

Приемная Мособлдумы находится в Красногорске на бульваре Строителей, дом № 1, в здании контрольно-пропускного пункта (КПП).

Кроме того, жители могут записаться на прием к депутатам Мособлдумы через приемные в избирательных округах. Полную информацию о приемных можно найти на страницах депутатов.

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