Мособлдума опубликовала график приема жителей на сентябрь

На официальном портале Московской областной думы разместили расписание проведения личных встреч с жителями в сентябре. Мероприятия пройдут в приемной.

График утвердил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В сентябре организуют девять приемов — председатели комитетов традиционно проводят встречи с жителями региона каждую неделю по вторникам и средам.

Записаться для личного визита можно заранее по телефону +7 (495) 988-66-01 ежедневно с 10.00 до 13.00.

Приемная Думы находится по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание контрольно-пропускного пункта.

Жители Подмосковья также могут обратиться к депутатам через приемные в избирательных округах.