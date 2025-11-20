Продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья ограничат до 2 часов в день

Мособлдума ограничила время продажи алкоголя в заведениях общепита во дворах жилых домов. Теперь спиртное в таких местах можно реализовывать только два часа в день — с 13:00 до 15:00.

Продажа алкоголя в заведениях общепита во дворах жилых домов будет запрещена в остальное время суток. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Они направлены на обеспечение чистоты, порядка и безопасности.

«Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — отметил он.

С 1 сентября в Подмосковье запретили продажу алкоголя во дворах жилых домов. Теперь получить лицензию могут только магазины, вход в которые расположен со стороны улицы. За этот период спиртное перестали продавать уже 1,2 тысячи организаций. Еще 1,3 тысячи торговых точек перестанут работать по истечении срока уже выданной лицензии.

Кроме того, с 1 сентября алкогольные напитки запрещено продавать в барах и кафе в МКД с 23:00 до 08:00.

«Принимаемые нами меры не затронут добросовестных предпринимателей. Наша задача — убрать алкоголь из дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, реализовывая продукты питания», — добавил Брынцалов.