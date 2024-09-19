Мособлдума назвала приоритетные направления в осеннюю сессию

В рамках подведения итогов весенней сессии Московской областной думы, заместитель председателя, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о законодательной работе партии. КПРФ активно участвует в деятельности думы, представлена во всех комитетах и участвовала в принятии 150 законов за прошедшую сессию.

«Во всех комитетах, которые есть в нашей Мособлдуме, есть наши представители, которые работают над всеми законами. В этот период было 18 заседаний и 150 законов, которые приняли. Во всех этих законах мы принимали участие», — прокомментировал Наумов.

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, а также вопросам реабилитации военных. Помимо этого, в рамках сессии обсудили меры по расширению помощи региональным пожарным и спасателям, которые недополучают льготы в сравнении с МЧС.

Также Наумов отметил важность работы над улучшением условий для многодетных семей, которые зачастую сталкиваются с финансовыми трудностями. В частности, партия продолжает настаивать на улучшении программ по выделению земель под ИЖС для таких семей.

КПРФ активно готовится к муниципальным выборам, выдвигая кандидатов, включая участников СВО, которые имеют значительный авторитет в обществе. Партия стремится донести свою программу до избирателей, подчеркивая свою роль в развитии экономики и социальной сферы. На осенней сессии планируется продолжить работу над законопроектами, направленными на поддержку детей войны и улучшение медицинских услуг для многодетных семей.

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