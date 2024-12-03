Мособлдума напомнила жителям о бесплатной юридической помощи

День юриста отмечают в России 3 декабря. С начала года в Подмосковье более 4 тысяч жителей получили бесплатную юридическую помощь, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этот день особое внимание уделяют специалистам, посвятившим себя защите прав и свобод граждан и служению Закону. Он подчеркнул, что юристы Подмосковья активно способствуют укреплению правовой культуры и развитию регионального законодательства, при этом акцентируя внимание на доступности бесплатной юридической помощи и повышении правовой грамотности.

Брынцалов упомянул, что жители Подмосковья могут воспользоваться бесплатной юридической помощью в случаях, установленных федеральным законодательством. Он привел примеры категорий граждан, имеющих право на такие услуги, в число которых входят участники специальной военной операции (СВО) и их семьи, инвалиды, дети-сироты и другие льготные группы.

Говоря о статистике, председатель сообщил, что за первые десять месяцев 2024 года сотрудники Госюрбюро оказали бесплатную юридическую помощь почти по 3,5 тысячам заявлений, среди которых 730 поступило от участников СВО и их семей. Более 760 случаев бесплатной помощи оказали адвокаты Московской области.

Брынцалов также напомнил, что в этом году Мособлдума приняла закон, который предоставляет бойцам СВО и их семьям возможность получать бесплатную юридическую помощь, включая представительство в судах и других органах от сотрудников Госюрбюро и адвокатов, участвующих в системе бесплатной юрпомощи.

Для улучшения доступности услуг Госюрбюро запустило мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи, получивший название юрмобиль. Брынцалов отметил, что благодаря этому проекту жители могут быстро и удобно получать юридические консультации.

«В этом году юрмобиль посетил 41 городской округ и оказал бесплатные консультации по 256 заявлениям», — подытожил Игорь Брынцалов.

Бесплатную юрпомощь оказывает Государственное юридическое бюро. Юристы консультируют граждан в 13 пунктах приема в разных округах Московской области, адреса которых можно найти на сайте Госюрбюро.