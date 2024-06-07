Мособлдума напомнила о выплатах по уходу за больными родственниками

Около 15 тысяч человек трудятся в учреждениях соцобслуживания Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что возникают ситуации, когда в качестве социальных работников выступают родные и близкие тех, кому нужен уход.

«В Московской области законодательно установлена выплата для тех, кто ухаживает за инвалидом, ее получают свыше двух тысяч наших жителей», — добавил Брынцалов.

Жители Московской области от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидами первой и второй группы, а также признанными нуждающимся в стационарном социальном обслуживании, могут оформить ежемесячную выплату. Оформить ее можно на портале госуслуг.

Помимо этого, в 2023 году в Московской области запустили проект по системе долговременного ухода. В его рамках родственники могут бесплатно обучиться и официально трудоустроиться в одном из областных социальных центров для помощи своим близким.

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