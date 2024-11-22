Мособлдума напомнила о работе 49 кабинетов психологических консультаций

День психолога отмечают в России 22 ноября. По этому случаю Мособлдума напомнила жителям региона о работе 49 кабинетов медико-психологического консультирования.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что моральное и психическое здоровье людей столь же важно, как и физическое. Он отметил, что работа психолога требует глубочайшей отдачи и обладает многогранным характером.

Голубев также сообщил, что жители Подмосковья имеют возможность получать психотерапевтическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. В регионе организовано 49 кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник, где можно пройти первичную диагностику и психологическое консультирование.

Помощь в этих кабинетах предоставляется за счет ОМС по направлению лечащего врача, в том числе по вопросам, связанным с заболеваниями. Кроме того, ветераны боевых действий также могут получить помощь в этих кабинетах.

За первые десять месяцев 2024 года 25,8 тысяч граждан воспользовались услугами по первичной диагностике и психологическому консультированию, среди которых 129 участников специальной военной операции (СВО) и 321 пациент с онкологическими заболеваниями. По результатам первичной диагностики 3,1 тысячи человек направили на дальнейшие консультации к узким специалистам.

Андрей Голубев добавил, что в Подмосковье также функционируют 20 кабинетов медико-психологической помощи и 17 психотерапевтических кабинетов.

Он также отметил работу филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области. За десять месяцев текущего года психологическую помощь получили 104 участника СВО и 357 членов их семей.