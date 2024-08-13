Мособлдума напомнила многодетным семьям о выплатах взамен земельных участков

Мособлдума в ходе весенней сессии одобрила законопроект, который увеличивает размер выплат для многодетных семей Подмосковья, если они приняли решение отказаться от земельного участка. Теперь сумму подняли до 400 тысяч рублей.

Также отменили требование о необходимости регистрации членов многодетной семьи в качестве нуждающихся в жилье в Московской области

«На эти цели в бюджете мы предусмотрели более 2,3 миллиарда рублей в этом году», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов отметил, что поддержка семей с детьми должна оставаться в центре внимания, особенно в Год семьи. Он подчеркнул, что инициатива направлена на создание более комфортных условий для граждан. Она позволяет им выбрать финансовую помощь вместо земельного участка для решения своих актуальных задач.

Обратиться за выплатой могут многодетные семьи, зарегистрированные в Подмосковье для получения бесплатного земельного участка. Оформить ее возможно через портал госуслуг.

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