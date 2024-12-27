Мособлдума наградила участников духовно-исторического конкурса

Талантливые молодые люди из различных городов, в том числе из Балашихи, не так давно приняли участие в конкурсе «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее» (ДИВО). Награждение победителей состоялось в Мособлдуме.

Участники конкурса представили свои работы, демонстрируя любовь к родной стране, уважение к ее истории и оптимизм относительно будущего. Организатором и вдохновителем этого мероприятия выступила депутат Мособлдумы Татьяна Ордынская, которая оказала творческую поддержку многим талантам.

На церемонии награждения дипломы Московской областной Думы и сертификаты ДИВО получили 103 участника. Каждый из них проявил не только высокий уровень подготовки, но и глубокое понимание ценностей, объединяющих народ России.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов отметил важность поддержки, которую оказывают педагоги, наставники и родители юных талантов. Он подчеркнул, что благодаря подобным конкурсам закладывается прочный фундамент для воспитания достойного поколения, способного бережно хранить культурное и историческое наследие страны. Депутат поздравил участников и пожелал им новых побед и достижений.