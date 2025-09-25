Мособлдума досрочно освободила депутата Сергея Маликова от полномочий

Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Маликова. Ранее его исключили из партии «Единая Россия» за неисполнение обязанностей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, Сергей маликов перестал выполнять свои обязанности перед избирателями и с начала года не участвовал ни в одном заседании думы и своего комитета.

«Он не вел приемы граждан в своем избирательном округе, перестал представлять их интересы. В соответствии с законодательством Мособлдума вправе досрочно прекратить его полномочия», — сказал Брынцалов.

Депутата выбирали по партийному списку, поэтому его мандат перейдет следующему кандидату без дополнительных выборов.