Мособлархитектура утвердила список объектов строительства без согласования АГО

Фото: Мособлархитектура

Мособлархитектура внесла изменения в перечень объектов, для строительства которых требуется согласование архитектурно-градостроительного облика. Действующую меру для нежилых объектов площадью менее полутора тысячи квадратных метров продлили до 1 сентября.

Как пояснили в ведомстве, исключением являются объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, религиозного назначения, физической культуры и спорта.

Также согласование АГО не нужно частных домов, блокированных жилых домов, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций.

Со списком объектов, подлежащим согласованию АГО можно ознакомиться в правилах землепользования и застройки на геопортале Подмосковья или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

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