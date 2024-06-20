Мособдума утвердила праздник в честь работников сферы благоустройства

Новый праздничный день утвердили в Мособлдуме. День благоустройства Подмосковья будут отмечать в третье воскресенье сентября.

Как рассказали в ведомстве, в этот день профессиональный праздник будут отмечать работники благоустройства. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой, в этой сфере трудятся более 500 организаций и свыше 30 тысяч человек.

«Благодаря плодотворной работе и профессионализму работников самых разных специальностей, вовлечённых в процесс благоустройства, только за последние пять лет в Московской области позитивные изменения коснулись более трех миллионов жителей, не считая гостей наших городов, туристов», — сказала она.

С 2017 года в Подмосковье благоустроили 420 общественных мест. Это 180 пешеходных зон, 34 площади, 55 скверов, 37 набережных, 45 зон отдыха и 69 парков.

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