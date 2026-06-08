Синоптик Позднякова: июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию

Норма солнечного сияния в Москве в июне составляет 279 часов, и в этом году есть высокая вероятность, что этот показатель будет достигнут. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова на платформе «Макс» .

«По развитию синоптических процессов в текущем месяце, велика вероятность что норма по солнечному свету будет выполнена!» — написала она.

В мае солнце светило в столице 249 часов, что соответствует примерно 90% климатической нормы. При этом по итогам всей весны Москве немного не хватило до сезонного норматива по количеству солнечных часов.

Как отметила Позднякова, при норме в 573 часа за весенний сезон в городе зафиксировали 567 часов солнечного сияния. Существенный вклад в этот результат внес солнечный март.

Синоптик напомнила, что июнь традиционно является месяцем с самой большой продолжительностью светового дня.

На праздничных выходных в Москве и области ожидается изменение погоды. По данным Поздняковой, жара начнет спадать.