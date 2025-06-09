Московский областной центр крови опубликовал график работы в июньские праздники

Центр крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве не будет работать 12 июня. Также с 12 по 15 июня не будут принимать доноров отделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелкове и Воскресенске.

С 13 по 15 июня доноров будут принимать с 08:00 до 14:00 в московском отделении на Металлургов, а с 16 июня все отделения службы крови вернутся к обычному графику.

«В череде июньских выходных мы продолжаем заготовку донорской крови и ее компонентов. Очень важно поддерживать стабильный запас донорской крови, и поэтому, уважаемые доноры, будем рады вас видеть в рабочие дни наших учреждений. Напоминаем, что на цельную кровь запись не требуется», — уточнила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

В праздничные дни будет идти запись на сдачу компонентов крови. Так, 11 июня можно будет записаться на тромбоцитаферез на 13 июня, а 13 июня — на 14, 15 и 16 июня. Запись открывается в 13:00 на сайте bloodcentrhub.space.