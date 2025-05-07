Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 7 мая

Сдать материал предлагают добровольцам с первой и четвертой отрицательными группами.

«Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.

Основное здание медицинского учреждения на улице Металлургов в Москве принимает доноров каждый день, кроме выходных. В предпраздничный день 8 мая часы работы сократят.

Региональные отделения в Воскресенске и Щелкове теперь работают шесть дней в неделю, а в Подольске и Орехово-Зуеве для сдачи крови отвели последнюю субботу каждого месяца.

Стать донором может любой здоровый совершеннолетний человек, проживающий в России не менее года.