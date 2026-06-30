Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 30 июня

Московский областной центр крови обновил донорский светофор по состоянию на 30 июня. Сейчас существует повышенная потребность в донорах с первой и четвертой отрицательными группами крови.

Ваша кровь незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах, когда счет идет на минуты.

Желающих стать донорами принимают в головном подразделении центра крови на улице Металлургов, 37а ежедневно с 08:00 до 14:00. Отделения службы крови в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 08:00 до 13:00, а подразделения в Щелкове и Воскресенске открыты для доноров с понедельника по субботу в те же часы.

В Наро-Фоминске прием ведется с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00, при этом 3 июля отделение будет закрыто на санитарный день.

Кроме стационарных пунктов, в Подмосковье продолжают проводить выездные донорские акции. Очередная такая акция состоится 6 июля в Дубне на площадке молодежного центра «Инициатива» на улице Балдина, 2. Прием доноров будет проходить с 09:00 до 12:00, а предварительная запись откроется 2 июля.