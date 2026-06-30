Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 30 июня
Московский областной центр крови обновил донорский светофор по состоянию на 30 июня. Сейчас существует повышенная потребность в донорах с первой и четвертой отрицательными группами крови.
Формирование запасов компонентов крови осуществляют с учетом заявок медицинских организаций региона и числа пациентов, которым требуется переливание.
Ваша кровь незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах, когда счет идет на минуты.
Анастасия Федорова
заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов Московского областного центра крови
Желающих стать донорами принимают в головном подразделении центра крови на улице Металлургов, 37а ежедневно с 08:00 до 14:00. Отделения службы крови в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 08:00 до 13:00, а подразделения в Щелкове и Воскресенске открыты для доноров с понедельника по субботу в те же часы.
В Наро-Фоминске прием ведется с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00, при этом 3 июля отделение будет закрыто на санитарный день.
Кроме стационарных пунктов, в Подмосковье продолжают проводить выездные донорские акции. Очередная такая акция состоится 6 июля в Дубне на площадке молодежного центра «Инициатива» на улице Балдина, 2. Прием доноров будет проходить с 09:00 до 12:00, а предварительная запись откроется 2 июля.
Стать донорами могут совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина России, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ, подтверждающий временную регистрацию.
После сдачи крови доноры получают денежную компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также справку, предоставляющую право на освобождение от работы в день донации и дополнительный оплачиваемый день отдыха.