Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 19 августа

Московский областной центр крови обновил данные донорского светофора на 19 августа. Потребность в компонентах определяется с учетом заявок медицинских учреждений и количества пациентов, которым необходимо переливание.

Сейчас необходимы четвертая положительная и первая отрицательная группы крови. Также требуются третья и четвертая отрицательные группы.

«Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкобольных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Биоматериал принимают ежедневно с 8:00 до 14:00. Филиалы в Воскресенске и Щелкове открыты с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве особые донорские дни приходятся на последнюю субботу каждого месяца.

Запланирована также выездная донорская акция: 21 августа жителей Балашихи приглашают в спортивный комплекс «Орион». Прием пройдет с 9:00 до 12:00 без предварительной записи.

Сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, проживающий в стране на законных основаниях более года, при отсутствии медицинских противопоказаний.