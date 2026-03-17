Сегодня 17:13 Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 марта

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные донорского светофора на 17 марта. Работа службы крови в регионе строится на реальных потребностях больниц и количества пациентов, которым требуется переливание.

Особенно остро учреждения нуждаются в донорах с первой, второй, третьей и четвертой отрицательными группами. «Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова. Желающие сдать биоматериал могут посетить главное отделение центра в Москве на улице Металлургов. Оно открыто ежедневно с 8:00 до 14:00.

Также работают структурные подразделения. В Подольске (улица Кирова, 9) и Орехово-Зуеве (улица Барышникова, 13/5) прием проводят по будням с 8:00 до 13:00. В Щелкове (улица Новая Фабрика, 8) и Воскресенске (Больничный проезд, 5) доноров ждут с понедельника по субботу в то же время, а в Наро-Фоминске (улица Школьная, 1) — со вторника по четверг.

Доноры должны быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. При себе у них должны быть паспорт, СНИЛС и документ о временной регистрации. Запланированы и выездные акции: 18 марта мобильный пункт будет работать в Луховицах возле районного дома культуры «Старт», 19 марта — в Реутове в Фонде социальной поддержки населения, 20 марта — в Жуковском около местного дворца культуры. Предварительная запись не требуется. Акция в Дубне запланирована на 23 марта, запись начнется за три дня по телефону 8(496)217-04-00. Актуальный график публикуют на платформе донорского движения Подмосковья. Доноры могут рассчитывать на денежную компенсацию на питание, освобождение от работы в день сдачи и выходной с сохранением зарплаты.