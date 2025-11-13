Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 ноября

Московский областной центр крови опубликовал обновленные данные донорского светофора на 13 ноября 2025 года. Учреждение работает в соответствии с потребностями больниц и количеством пациентов, которым требуется переливание крови или ее компонентов.

В центре отметили, что сейчас особенно нужны доноры с третьей отрицательной группой крови. Записываться заранее для сдачи цельной крови не требуется. По словам заведующей экспедицией и центром управления запасами компонентов крови Анастасии Федоровой, донорская помощь имеет огромное значение. Благодаря участию неравнодушных людей врачи ежедневно спасают пациентов с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, а также новорожденных с врожденными патологиями и больных с тяжелыми заболеваниями крови.

Центр крови работает ежедневно с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Его подразделения в Воскресенске и Щелкове принимают доноров с 08:00 до 13:00.

Напомним, донором может стать любой совершеннолетний гражданин России или иностранный гражданин, который находится в стране на законных основаниях не менее года и не имеет медицинских противопоказаний.