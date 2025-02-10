В Подмосковье возникла необходимость в донорах. Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 февраля и напомнил, зачем нужно переливание.

Самые востребованные сейчас – 2, 3 и 4 отрицательные группы.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — уточнила заместитель главного врача по обеспечению безопасности и качества трансфузиологической помощи центра Екатерина Денисова.

Желающие с подходящими показателями могут посетить станцию переливания или ее подразделения в Подольске, Воскресенске, Щелкове или Орехово-Зуеве. Донорами могут стать совершеннолетние граждане России или иностранцы, законно находящиеся в стране по меньшей мере год, которые не имеют противопоказаний для процедуры.