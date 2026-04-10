Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 апреля

В Подмосковье обновили сводку потребностей медицинских учреждений в донорской крови. Запасы формируют, ориентируясь на реальную ситуацию в больницах.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — пояснила заведующая отделом экспедиции с центром управления запасами компонентов Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Прием проводят на нескольких площадках. В Москве центр на улице Металлургов работает ежедневно с 8:00 до 14:00. В Подольске и Орехово-Зуеве кровь принимают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелкове и Воскресенске — с понедельника по субботу в те же часы, а в Наро-Фоминске — со вторника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Стать донором может любой совершеннолетний человек без противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.

Для доноров предусмотрены меры поддержки: денежная компенсация на питание в размере 1106 рублей, справка для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый выходной.

Кроме стационарных пунктов, в регионе продолжают проводить выездные донорские акции. Они проходят в утренние часы — с 9:00 до 12:00, а актуальное расписание публикуют на специализированной платформе донорского движения Московской области.