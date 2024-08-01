Московский областной театр «Русский балет» даст гастроли в Санкт-Петербурге

Академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Гастроли в городе на Неве начнутся 8 августа, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Русский балет» представит в Санкт-Петербурге лучшие постановки из своего репертуара. Это «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик». Музыкальное сопровождение обеспечит Балтийский симфонический оркестр.

«Выступать перед искушенной публикой города с великими балетными традициями — огромная ответственность. В свое время, будучи премьером Большого театра, я не раз танцевал на замечательной сцене Михайловского театра, ощущая особую ауру зала и сцены. Я очень рад, что в Санкт-Петербурге наш театр принимают с искренними эмоциями и особой теплотой», — отметил художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

В труппе театра работают более 80 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты, лауреаты и победители международных конкурсов, обладатели профессиональных премий. Артисты активно гастролируют в России и за рубежом. Английское издание The Journal назвало театр «витриной балетных талантов».

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