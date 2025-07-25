Московский областной медколледж получил почти 15 тысяч заявлений от абитуриентов

Московский областной медколледж получил почти 15 тысяч заявлений на поступление от абитуриентов. Приемная кампания в учреждении продлится до 15 августа.

Колледж открыл прием документов 20 июня. Подать их можно через региональный портал, а также лично.

«В этом году мы планируем принять свыше трех тысяч студентов, на 200 больше, чем в прошлом году», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

С этого года на сайте учреждения доступна предварительная запись на подачу документов.

Обучение проводят по нескольким направлениям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Студенты медколледжа также могут заключить договор целевого обучения с возможностью трудоустройства после завершения учебы.