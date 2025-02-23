Московский областной конкурс исполнителей фортепианных пьес прошел в Дубне

Организаторы отметили, что исполнение пьесы — один из самых сложных навыков, ведь за короткое время необходимо показать все умения. В этом году выступили более сотни музыкантов.

На конкурсе прозвучали известная «Шутка» Баха и сочинения Грига, Рахманинова, Дунаевского.

Ученица Детской школы искусств «Рапсодия» в Дубне Марья Дорофеева планирует учиться в «Гнесинке». Она хочет дирижировать небольшим оркестром и работать в кругу единомышленников. В конкурсе Марья сыграла разнохарактерные пьесы Шопена и Щедрина.

«Почему произведения именно такие выбрала? Они мне показались более разнохарактерные. Их можно было показать, как и меня, с двух сторон. Одно — более лирическое мелодическое, а второе — показывало весь мой характер, всю серьезность», — сказала участница Московского областного конкурса исполнителей фортепианных пьес имени Ирины Захаровой из Дубны Марья Дорофеева.

Организаторы называют конкурс уникальным, поскольку за короткое время нужно выразить себя. Исполнители выбирают произведения с собой тщательностью.

«Пьеса — личное дело каждого человека. Это его душа, его сердце. Каждый выбирает то, что поможет ему раскрыться. Это очень показательно. Умение сыграть пьесу — отдельная история», — отметила профессор МГК имени П. И. Чайковского, председатель жюри Московского областного конкурса исполнителей фортепианных пьес имени Александр Вершинин.