Московский областной конкурс исполнителей фортепианных пьес прошел в Дубне
Организаторы отметили, что исполнение пьесы — один из самых сложных навыков, ведь за короткое время необходимо показать все умения. В этом году выступили более сотни музыкантов.
На конкурсе прозвучали известная «Шутка» Баха и сочинения Грига, Рахманинова, Дунаевского.
Ученица Детской школы искусств «Рапсодия» в Дубне Марья Дорофеева планирует учиться в «Гнесинке». Она хочет дирижировать небольшим оркестром и работать в кругу единомышленников. В конкурсе Марья сыграла разнохарактерные пьесы Шопена и Щедрина.
«Почему произведения именно такие выбрала? Они мне показались более разнохарактерные. Их можно было показать, как и меня, с двух сторон. Одно — более лирическое мелодическое, а второе — показывало весь мой характер, всю серьезность», — сказала участница Московского областного конкурса исполнителей фортепианных пьес имени Ирины Захаровой из Дубны Марья Дорофеева.
Организаторы называют конкурс уникальным, поскольку за короткое время нужно выразить себя. Исполнители выбирают произведения с собой тщательностью.
«Пьеса — личное дело каждого человека. Это его душа, его сердце. Каждый выбирает то, что поможет ему раскрыться. Это очень показательно. Умение сыграть пьесу — отдельная история», — отметила профессор МГК имени П. И. Чайковского, председатель жюри Московского областного конкурса исполнителей фортепианных пьес имени Александр Вершинин.
Около сотни выступлений в исполнении юных музыкантов нужно было оценить членам жюри.
«Конкурс прошел в память о выдающемся педагоге, популяризаторе музыкального искусства Ирине Захаровой. Дубненцы в течение 28 лет продолжают ее дело», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
В конкурсе приняли участие почти все муниципалитеты Подмосковья. Участники продемонстрировали мастерство в пяти номинациях — сольное исполнение пьес русских и зарубежных композиторов, инструментальные ансамбли.
В итоге 16 исполнителей из Дубны стали лауреатами. Члены жюри отметили несколько самых талантливых участников, среди которых были и дубненцы.