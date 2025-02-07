Московский областной конкурс «Хоровой калейдоскоп» прошел в Жуковском

В областном открытом конкурсе приняли участие 49 детских и взрослых хоровых коллективов из 18 населенных пунктов Московской области — Жуковского, Люберец, Удельного, Быкова, Балашихи, Егорьевска, Дубны, Королева, Химок, Подольска, Щелкова и других. Форум собрал более 1500 человек.

Она также отметила, что хоровое искусство — неотъемлемая часть культуры.

«2025 год защитника Отечества станет годом памяти и гордости за подвиг нашего народа. Мы будем вспоминать героев, чья самоотверженность, отвага и преданность Родине подарили нам мирное небо. Мы искренне благодарим всех участников, руководителей коллективов и профессиональное жюри за их труд и преданность делу!» — сказала директор Жуковской школы искусств № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева.

Лауреатами первой степени стали Академический хор «Каданс» из Химок, Хор «Мелодия» Жуковской школы искусств, Хор мальчиков из Королева, Ансамбль мальчиков «Ветер» из Одинцовского городского округа, Вокальные ансамбли «Полет» и «Мелодия» из Жуковского и Академический хор «Вдохновение» Пушкинского городского округа.

Дипломы второй степени получили 16 коллективов, дипломы третьей степени — 13. Среди них были и коллективы из Жуковского: Хор младших классов школы искусств № 1, хор «Полет» и хор «Солнышко» художественной школы имени Селищевой, а также взрослые коллективы — Камерный хор «Авантюрин» и народный коллектив «Кредо».

Впервые конкурс коллективов «Хоровой калейдоскоп» прошел в 2004 году. Фестиваль состоялся по инициативе директора Жуковской детской школы искусств № 1 Елены Меденцевой и при поддержке администрации Жуковского во Дворце культуры. В церемонии открытия тогда принял участие Народный артист РСФСР, композитор и дирижер Георгий Струве. В течение 10 лет «Хоровой калейдоскоп» проходил в качестве городского конкурса, а затем — как межзональный открытый конкурс хоровых коллективов. В 2022 году мероприятие получило статус областного.

Учредители масштабного фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и администрация городского округа Жуковский. Организаторы — муниципалитет и Жуковская детская школа искусств № 1.