Московский областной конкурс «Хоровой калейдоскоп» прошел в Жуковском

Фото: Жуковская детская школа искусств №1

В областном открытом конкурсе приняли участие 49 детских и взрослых хоровых коллективов из 18 населенных пунктов Московской области — Жуковского, Люберец, Удельного, Быкова, Балашихи, Егорьевска, Дубны, Королева, Химок, Подольска, Щелкова и других. Форум собрал более 1500 человек.

Конкурс посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«2025 год защитника Отечества станет годом памяти и гордости за подвиг нашего народа. Мы будем вспоминать героев, чья самоотверженность, отвага и преданность Родине подарили нам мирное небо. Мы искренне благодарим всех участников, руководителей коллективов и профессиональное жюри за их труд и преданность делу!» — сказала директор Жуковской школы искусств № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева.

Она также отметила, что хоровое искусство — неотъемлемая часть культуры.

Председателем жюри стал Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого детского хора имени Попова, доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Анатолий Кисляков.

Участники состязались в номинациях «Хоры хоровой школы», «Хоры ДМШ, ДШИ», «Хоры мальчиков», «Вокально-хоровой ансамбль» и «Взрослые любительские хоры».

Жуковская детская школа искусств № 1
Фото: Жуковская детская школа искусств № 1
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Жуковская детская школа искусств № 1
Фото: Жуковская детская школа искусств № 1
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Лауреатами первой степени стали Академический хор «Каданс» из Химок, Хор «Мелодия» Жуковской школы искусств, Хор мальчиков из Королева, Ансамбль мальчиков «Ветер» из Одинцовского городского округа, Вокальные ансамбли «Полет» и «Мелодия» из Жуковского и Академический хор «Вдохновение» Пушкинского городского округа.

Дипломы второй степени получили 16 коллективов, дипломы третьей степени — 13. Среди них были и коллективы из Жуковского: Хор младших классов школы искусств № 1, хор «Полет» и хор «Солнышко» художественной школы имени Селищевой, а также взрослые коллективы — Камерный хор «Авантюрин» и народный коллектив «Кредо».

Впервые конкурс коллективов «Хоровой калейдоскоп» прошел в 2004 году. Фестиваль состоялся по инициативе директора Жуковской детской школы искусств № 1 Елены Меденцевой и при поддержке администрации Жуковского во Дворце культуры. В церемонии открытия тогда принял участие Народный артист РСФСР, композитор и дирижер Георгий Струве. В течение 10 лет «Хоровой калейдоскоп» проходил в качестве городского конкурса, а затем — как межзональный открытый конкурс хоровых коллективов. В 2022 году мероприятие получило статус областного.

Учредители масштабного фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и администрация городского округа Жуковский. Организаторы — муниципалитет и Жуковская детская школа искусств № 1.

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