Московская железная дорога расчищает инфраструктуру от снега

На Московской железной дороге для обеспечения бесперебойных перевозок продолжаются круглосуточные работы по расчистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на линии выведено 111 единиц снегоуборочной техники. Почти три тысячи человек задействованы на очистке стрелочных переводов и светофоров, а еще около двух тысяч человек убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях.