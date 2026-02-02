Московская железная дорога расчищает инфраструктуру от снега

На Московской железной дороге для обеспечения бесперебойных перевозок продолжаются круглосуточные работы по расчистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на линии выведено 111 единиц снегоуборочной техники. Почти три тысячи человек задействованы на очистке стрелочных переводов и светофоров, а еще около двух тысяч человек убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях.
Техника работает по специальному расписанию, не создавая помех движению пассажирских поездов. За прошедшие выходные с помощью спецтехники было расчищено 7,6 тысячи километров пути, вывезено 237,6 тысяч кубометров снега.
Источник: «Московская железная дорога».
